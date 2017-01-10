В ЛНР сообщили о попытке прорыва украинских диверсантов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в районе села Калиновка близ Дебальцево, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В ночное время с 8 на 9 января ВСУ предприняли очередную попытку прорыва диверсионной группой в направлении населенного пункта Калиновка, которая, как и прошлые диверсии, с треском провалилась", - приводит слова Марочко ЛуганскИнформЦентр.

"ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) противника на БМП пыталась провести разведку боем. Через 20 минут после начала движения БМП украинских боевиков заглохла и не смогла вернуться на позиции без помощи буксира. Военнослужащим Народной милиции ЛНР не пришлось принимать ответных мер противодействия ДРГ противника и тем самым нарушать Минские соглашения", - сообщил представитель милиции ЛНР.