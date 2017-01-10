Главные новости
В РоссииВ Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В РоссииСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаВ РоссииМинкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"
В мире

В ЛНР сообщили о попытке прорыва украинских диверсантов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в районе села Калиновка близ Дебальцево, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В ночное время с 8 на 9 января ВСУ предприняли очередную попытку прорыва диверсионной группой в направлении населенного пункта Калиновка, которая, как и прошлые диверсии, с треском провалилась", - приводит слова Марочко ЛуганскИнформЦентр.

"ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) противника на БМП пыталась провести разведку боем. Через 20 минут после начала движения БМП украинских боевиков заглохла и не смогла вернуться на позиции без помощи буксира. Военнослужащим Народной милиции ЛНР не пришлось принимать ответных мер противодействия ДРГ противника и тем самым нарушать Минские соглашения", - сообщил представитель милиции ЛНР.

Теги: Украина, ЛНР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над СириейВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
Американские пилоты говорят о несоблюдении меморандума о безопасности полетовПодробнее
Парламент Венесуэлы проголосовал за отставку президентаПарламент Венесуэлы проголосовал за отставку президента
Николас Мадуро призвал депутатов не принимать неконституционные решенияПодробнее
Минфин США расширил "список Магнитского"Минфин США расширил "список Магнитского"
В список попали пять граждан России, включая главу Следственного комитета Александра БастрыкинаПодробнее
Госдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны РФГосдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны РФ
Американские спецслужбы заявляли о доказательствах причастности высших властей России к хакерским атакамПодробнее
Американский эсминец открыл предупредительный огонь по иранским катерамАмериканский эсминец открыл предупредительный огонь по иранским катерам
Инцидент произошел в Персидском заливе после того как, по словам моряков США, иранцы стали опасно сближаться с кораблем, проигнорировав попытку установить с ними радиоконтактПодробнее
Сумку с обломками малайзийского "Боинга" изъяли у вернувшегося из Донбасса журналистаСумку с обломками малайзийского "Боинга" изъяли у вернувшегося из Донбасса журналиста
По данным прокуратуры Нидерландов, в сумке могут быть и человеческие останкиПодробнее
Первые американские танки прибыли в ПольшуПервые американские танки прибыли в Польшу
В Германии ждут отправки по железной дороге еще сотни танков, самоходных гаубиц и другой военной техникиПодробнее
Дамаск подтвердил готовность к переговорам в АстанеДамаск подтвердил готовность к переговорам в Астане
Башар Асад не исключил, что на переговорах в Казахстане будет поднят вопрос о референдуме по вопросу изменения конституции СирииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В РоссииСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаВ РоссииМинкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"В России"Коммерсант" узнал о проблемах с поставками ракетных комплексов "Ярс"
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Международный автосалон в Детройте
Костин и Чубайс дали положительные характеристики Улюкаеву
Савченко опубликовала списки пленных с обеих сторон конфликта в Донбассе
Консульство США в Москве возобновило выдачу виз
Песков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жилья
Шойгу назвал нулевой работу международной коалиции в Сирии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи