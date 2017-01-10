Президента Ганы пристыдили за плагиат речей американских президентов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президента Ганы раскритиковали за некорректные заимствования для своей инаугурационной речи из выступлений американских лидеров, сообщает во вторник агентство АП.

Президент Нана Акуфо-Аддо, победивший на выборах 7 декабря, принес присягу в субботу. Одна из строк в его речи практически в точности повторяет фразу, использованную экс-президентом США Биллом Клинтоном в его инаугурационном обращении. А другая фраза в речи Акуфо-Аддо почти идентична той, которую использовал в инаугурационной речи президент Джордж Буш-старший в 2001 году.

Администрация президента Ганы отказывается комментировать очевидное сходство отрывков речи Акуфо-Аддо и лидеров США, которое широко обсуждается в социальных сетях.