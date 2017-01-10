Протестующие попытались сорвать обсуждение в сенате США кандидатуры генпрокурора

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Женщина с плакатом с надписью "За наши гражданские права! Остановите Сешнса!" задержана полицией в ходе заседания в сенате, на котором рассматривалась кандидатура сенатора Джеффа Сешнса на пост генпрокурора США.

Во время выступления одного из сенаторов, пожилая женщина, одетая в розовое пышное платье, вскочила со своего места и стала кричать, протестуя против кандидатуры Сешнса, а затем достала плакат. Сенаторам пришлось ненадолго прервать выступление, пока женщину уводила полиция.

Кроме того, как сообщил телеканал MSNBC, в здании сената также был задержан мужчина в костюме Ку-клукс-клана, который также протестовал против предложенного Дональдом Трампом кандидата.

Позднее сам Сешнс во время своего выступления был прерван двумя афроамериканцами, которые стали выкрикивать с места "Нет Трампу!" и также были уведены полицией.

Еще через пять минут женщина вновь перебила сенатора, громко протестуя против избранного президента и назначения Сешнса, ее также задержали полицейские.

Сам Сешнс, который пришел в сенат со своей семьей, в том числе маленькой внучкой, невозмутимо продолжал свое выступление.