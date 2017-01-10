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Число жертв двойного теракта в Кабуле увеличилось до 38

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Афганское правительство сообщило об увеличении количества жертв двойного теракта в Кабуле во вторник до 38 человек, сообщает агентство The Associated Press.

Еще около 80 человек получили ранения.

Ранее телеканал Tolo со ссылкой на официальных представителей афганских властей сообщал о гибели не менее 22 человек и ранении около 70.

Два взрыва прогремели около 16:00 по местному времени (14:30 по Москве) у здания парламента в районе Дарул-Аман на юго-западной окраине афганской столицы.

"Сначала у входа в парламент был взорван автомобиль марки Toyota Corolla, начиненный взрывчаткой. После того, как к месту происшествия стали собираться представители правоохранительных органов, прогремел второй взрыв - взрывное устройство в толпе привел в действие террорист- смертник", - сообщили в пресс-службе МВД Афганистана.

Незадолго до теракта в парламенте завершилась встреча депутатов с избирателями, и люди начали выходить из здания. Среди пострадавших - депутат парламента от провинции Герат Рахима Джоми, а также начальник одного из управлений полиции.

Ответственность за двойной теракт в Кабуле взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Теги: Афганистан, Кабул
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