В американском городе Тускалуса неизвестный захватил заложников

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Неизвестный захватил во вторник заложников в отделении кредитно-финансового учреждения неподалеку от университета штата Алабама в городе Тускалуса, сообщает американский телеканал Fox News.

На место происшествия прибыли вооруженные полицейские и отряд спецназа. Район вокруг места происшествия оцеплен. По неподтвержденной информации, в заложниках могут находиться 7-8 человек.

По некоторым данным, речь идет о попытке ограбления с захватом заложников, однако другие очевидцы, слова которых приводит Fox News, говорят, что происходящее не похоже на попытку ограбления.

Шериф Тускалусы Тед Секстон заявил местному отделению телеканала, что полиция пытается установить контакт с захватчиком.