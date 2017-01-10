Освобождены заложники в американском Таскалусе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская полиция задержала неизвестного, захватившего заложников в отделении кредитно-финансового учреждения в американском городе Таскалуса (штат Алабама), говорится в твиттере местного отделения телеканала Fox News.

Заложники освобождены, никто из них не пострадал.

Во вторник неизвестный захватил заложников в отделении кредитно-финансового учреждения неподалеку от университета в городе Таскалуса. По данным местных СМИ, захватчик удерживал в заложниках восьмерых человек.