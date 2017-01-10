Директор ФБР обвинил российских хакеров в атаке на Республиканскую партию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Национальный комитет Республиканской партии США, также как и демократы, подвергся кибератакам, которые, однако, успеха не имели, заявил во вторник директор ФБР Джеймс Коми, выступая на заседании сенатского комитета по разведке.

CNN приводит слова главы бюро, согласно которым кибератаки были предприняты против "Национального комитета республиканцев, однако против старых серверов комитета - со старыми электронными сообщениями, которые не использовались". Он добавил, что эти электронные сообщения обнародованы не были.

По словам Коми, у ФБР нет доказательств того, что хакерам удалось провести успешную атаку на предвыборную кампанию избранного президента США Дональда Трампа и на используемые базы данных Национального комитета Республиканской партии.

Директор ФБР отметил, что Национальный комитет Демократической партии пострадал от действий хакеров значительно больше, чем республиканцы. В то же время, Коми затруднился огласить детали взлома серверов демократов, сославшись на открытый характер заседания комитета по разведке.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, расследует ли ФБР связи между предвыборной кампанией Трампа и Россией.

Кроме этого, Коми дал утвердительный ответ на вопрос, думает ли он, что Россия постарается оказать влияние на грядущие выборы во Франции и в ФРГ.