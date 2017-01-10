США внесли в санкционный список палача ИГ из Великобритании

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США внес в санкционный список британца Александра Эмона Коти, участвовавшего в расправах боевиков запрещенной в России группировки ИГ, сообщает во вторник The Guardain.

По данным издания, он входил в группу палачей, состоящую из четырех человек. Из-за заметного британского акцента этих боевиков называли "Битлз" - так же, как известную британскую музыкальную группу XX века.

Отмечается, что палачей возглавлял другой британец, так называемый "Джихади Джон" - Мухаммад Эмвази, ликвидированный в 2015 году в Сирии.

Эти боевики несут ответственность за похищение и обезглавливание около двух десятков заложников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, напоминают западные СМИ.