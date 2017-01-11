Обама пригласил Трампа в Белый дом выпить чаю перед инаугурацией

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Барак Обама пригласил на чай в Белый дом своего преемника Дональда Трампа и его супругу Меланью 20 января перед церемонией инаугурации, сообщает во вторник The Hill cо ссылкой на помощника Трампа.

В свою очередь председатель инаугурационного комитета Том Баррак сказал журналистам, что чета Трампов и чета Обама вместе направятся на церемонию после встречи в Белом доме.

"Они пойдут в Белый дом, куда их пригласили на кофе или чай, проведут там полчаса или около того, а затем они направятся вместе на инаугурацию", - сказал Баррак.

Как отмечает издание, приглашать преемников в Белый дом утром в день инаугурации - это давняя традиция в США. К примеру, 20 января 2009 году президент Джордж Буш-младший с супругой Лорой Буш принимали Барака Обаму и его жену Мишель.