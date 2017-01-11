Представитель госдепа США ушел от ответа на вопрос о расширении "списка Магнитского"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер в разговоре с журналистами во вторник ушел от ответа на вопрос, планируются ли введение санкций на основании "акта Магнитского" в отношении высшего руководства России.

"Во всех случаях внесения в санкционные списки правительство США опирается на множество достоверных источников информации. (Действующая администрация - ИФ) продолжит изучать этот и другие случаи, связанные с грубым нарушением прав человека, чтобы определить, есть ли у нас достаточно информации о том, что другие лица подпадают под критерии акта Магнитского", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли вноситься в санкционный "список Магнитского" новые лица, включая высшее руководство РФ.

Тонер напомнил, что накануне министерство финансов США внесло в список пять российских граждан. "Мы продолжим пристально следить за ситуацией", - добавил он.

Журналист, задававший вопрос, отметил, что это "последний шанс" внести кого-то в список.

Согласно сделанному ранее заявлению официального представителя госдепартамента США Джона Кирби, сейчас в "списке Магнитского" 44 человека.

"Лица из данного списка не имеют права на получение виз, им закрыт въезд в США (. . .) Блокируются все активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США или контролируемые гражданами США, гражданам США запрещено осуществление каких-либо сделок с ними", - говорилось в распространённом ранее сообщении.