Разведка США доложила Трампу о сборе Россией компромата против него

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Руководители американской разведки представили избранному президенту Дональду Трампу доказательства того, что Россия собирала компромат против него, включая личную и финансовую информацию политика, сообщает во вторник CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Двухстраничное резюме прилагалось к докладу об атаках российских хакеров с целью повлиять на исход выборов в США, представленному на прошлой неделе Дональду Трампу и Бараку Обаме главами ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки. Изложенная в нем информация основана на сведениях бывшего сотрудника британской разведки, которого ФБР считает "заслуживающим доверия", и получена от российских источников. В настоящий момент ее достоверность проверяется.

Руководители разведки США решили включить эти данные в отчет для того, чтобы проинформировать Трампа о том, на чем основываются не раз звучавшие обвинения о его связях с Москвой. Из документов видно, что Россия собирала компрометирующую информацию не только о его сопернице Хиллари Клинтон, однако опубликованы в итоге были сведения, поставившие под удар демократов и их кандидата.

В резюме также говорится, что во время предвыборной кампании помощники Трампа обменивались информацией с посредниками, представлявшими российское правительство.

Трамп и его команда эти заявления пока никак не прокомментировали.