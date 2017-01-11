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Будущий госсекретарь США расскажет сенату о своем отношении к России

Экс-глава Exxon Mobil считает Москву опасной и непредсказуемой

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на предстоящих слушаниях в сенате проявит большую твердость в отношении России, чем избранный президент Дональд Трамп, пишет во вторник газета Washington Post со ссылкой на проект выступления экс-главы Exxon Mobil, который оказался у нее в распоряжении.

"В то время как Россия стремится к уважению и значимой роли на международной арене, ее недавние действия не учитывали американские интересы", - приводит газета цитату из проекта предполагаемого выступления. "Россия должна понимать, что мы останемся приверженными своим обязательствам и обязательствам в отношении наших союзников, и она должна это учитывать, предпринимая свои действия", - говорится в нем.

Кроме того, по данным газеты, Тиллерсон заявит, что "Россия сегодня представляет собой опасность, но в то же время она не непредсказуема в продвижении собственных интересов". "Она вторглась в Украину, включая захват Крыма, поддерживала сирийские силы, которые грубо нарушали законы ведения войны", - цитирует издание проект выступления.

"Наши союзники по НАТО имеют основания быть обеспокоенными подъемом России", - говорится в документе, на который ссылается издание.

В то же время, как отмечает газета, Тиллерсон выскажется за то, чтобы "изучить вопрос о сотрудничестве с Россией, например в сфере борьбы с терроризмом", но только в том случае, если ее действия не угрожают США. "Словами нельзя устранить тернии и споры в истории наших стран. Нам нужен откровенный и открытый диалог с Россией, касающийся ее амбиций, чтобы знать, как выстраивать собственный курс", - говорится в проекте выступления.

Как ожидается, в среду состоятся слушания в сенате по кандидатуре Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Теги: Рекс Тиллерсон, США
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