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Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью

Президент назвал США самой влиятельной страной в мире, а главными угрозами для нее - экстремистов и авторитарные режимы

Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью
Президент США Барак Обама
Фото: Reuters

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вечером во вторник Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью перед сложением своих президентских полномочий. Он заявил, что покидает пост с оптимистическим настроением, передает CNN. "Будущее в хороших руках", - сказал он.

В своей речи Обама назвал США самой влиятельной страной в мире. "Наши соперники - Россия и Китай, не могут справиться с Америкой по влиянию в мире, но мы не можем отступить и не можем позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей", - сказал он. При этом он несколько раз повторил, что США действуют "в рамках закона", в том числе и в тех случаях, когда не могут отказаться от действий по "распространению демократии".

Говоря об угрозах, с которыми пришлось и еще придется столкнуться Америке, президент поставил в один ряд исламистов и авторитарные режимы. "Этот порядок (базовые принципы существования США - ИФ) поставлен под угрозу. Во-первых, агрессивными фанатиками, которые говорят от лица ислама, а во-вторых, автократами в зарубежных столицах, которые рассматривают свободный рынок, открытую демократию и гражданское общество как угрозу их власти", - сказал Обама.

Он отметил, что "опасность, которую они представляют американской демократии, масштабнее, чем от заложенных в автомобиле бомб и от ракет".

"Они представляют собой страх перед изменениями, боязнь преобразований, боязнь людей, которые выглядят, говорят или молятся по-другому, пренебрежение принципом верховенства права, который делает лидеров легитимными, неприятие чужой точки зрения и свободомыслия, веру в то, что меч или ружье, или бомба, или машина пропаганды являются высшим арбитром того, что правильно, и того, что не правильно", - заявил уходящий президент США.

Обама подчеркнул, что за время его руководства страной ни одна зарубежная террористическая организация не атаковала США, при этом власти прекратили пытки и работали над закрытием тюрьмы Гуантанамо. По его словам, "несмотря на то, что Бостон и Орландо напоминают нам о том, насколько опасна радикализация, наши правоохранительные органы более эффективны и бдительны, чем когда-либо".

Американский лидер заявил, что последние восемь лет добивался того, чтобы США поставили борьбу с терроризмом на прочную правовую основу. "Поэтому мы прекратили пытки, работали над закрытием Гуантанамо и реформировали наши законы, касающиеся разведки, чтобы защитить право на личную жизнь и гражданские свободы", - отметил он.

Теги: Барак Обама, США
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