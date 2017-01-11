Что случилось этой ночью: среда, 11 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- CNN со ссылкой на свои источники сообщил о том, что руководство американской разведки проинформировало Трампа о сборе Россией компромата против него. Главы ЦРУ, ФБР, АНБ и Нацразведки представили избранному президенту двухстраничное резюме, основанное на информации некого бывшего британского агента. Из него следует, что Москва собирала порочащие сведения и на республиканцев, и на демократов, но воспользовалась в итоге только последними. Позже портал BuzzFeed опубликовал сам текст документа, якобы составленного британским экс-разведчиком. В нем говорится о многолетних контактах Трампа с Москвой, а также о том, какой компромат собирала на него ФСБ.

- Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью - через 10 дней истекает его срок на посту президента США. Он назвал Америку самым влиятельным государством в мире, заявив, что Россия и Китай не могут с ней сравняться, хотя и пытаются пакостить. Главной угрозой для США Обама назвал экстремистов и авторитарные режимы.

- Национальные антидопинговые организации 19 стран (NADO) призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя турниры до тех пор, пока ее допинг-система не будет соответствовать правилам WADA. При этом российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, смогут принимать участие в состязаниях - но только под нейтральным флагом.