В Киеве заявили о гибели военного и 49 обстрелах в Донбассе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Позиции украинских военных в Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 49 раз, сообщает утром в среду штаб силовой операции в Facebook.

"Среди наших военных двое раненых, один травмирован. Один военный погиб", - говорится в сообщении.

По данным украинского штаба, на мариупольском направлении из минометов обстреливались украинские позиции в Талаковке и Водяном, из гранатометов велся огонь по украинским военным в Марьинке, Водяном, Талаковке, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия обстреливались украинские позиции в Павлополе, Широкино и Новотроицком. Кроме того, в Новотроицком зафиксирована активность снайпера, в Широкино велся обстрел из БМП. Также, по утверждению украинских военных, в районе Тарамчука произошло боестолкновение.

На луганском направлении по позициям в районе Новозвановки велся огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов, по позициям в районе Троицкого - из гранатометов. На донецком направлении из минометов различных калибров обстреливались украинские позиции в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному огонь вела БМП.

Ранее в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что во вторник вечером была отбита атака украинских военных в районе поселка Спартак.

"Командование ВСУ с 18:45 после артиллерийской подготовки с применением 122 миллиметровых снарядов предприняло попытку захвата в н.п. Спартак наших позиций тремя группами, численностью по 10 человек, при поддержке минометов и огня из двух танков", - сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам, подразделения ДНР были вынуждены открыть ответный огонь с применением стрелкового оружия.

"Противник несет потери. По предварительным данным, трое украинских военнослужащих уже получили ранения", - сказал он.