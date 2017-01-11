Пожар на газопроводе вблизи Баку потушен

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пожар на магистральном газопроводе в поселке Сангачал в Гарадагском районе Баку потушен, сообщает МЧС Азербайджана.

"10 января на магистральном газопроводе Сангачальский газораспределительный узел - Газимагомед диаметром 1 тыс. мм произошел пожар. К месту пожара были привлечены пожарные МЧС. Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему было переведено на альтернативную линию. Пожар был потушен в 00:58 по местному времени", - отмечается в информации.

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) выясняет причины очередной аварии на газопроводе.

27 декабря 2016 года и 2 января 2017 года на магистральном газопроводе в поселке Сангачалы произошли два пожара. Среди возможных причин аварии компания SOCAR ранее назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде в оползневой зоне.