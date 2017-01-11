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Савченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиян

Всего в списке 101 россиянин - военные и гражданские лица, попавшие в украинские тюрьмы в 2014-2016 гг.

Савченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиян
Фото: ukrafoto/vostock-photo

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в фейсбуке скорректированный, как она утверждает, список российских военных и других граждан РФ, которые попали в украинские тюрьмы в 2014-2016 годах, и дополненный список, который запрашивает украинская сторона.

"Скорректированные списки благодаря совместной работе с вами за 10 января 2017. То, что успели обработать. Проверяйте", - написала Савченко в соцсети.

Всего в списке 101 россиянин - военные и гражданские лица, попавшие в украинские тюрьмы в 2014-2016 гг. Из них шестеро освобождены, один числится погибшим, 42-х ищет "ДНР", троих - "ЛНР".

В списке, который запрашивает украинская сторона, 135 человек (14 фамилий внесены 10 января), из них один освобожден, еще двое числятся погибшими.

Накануне Савченко в фейсбуке обнародовала списки удерживаемых в заложниках на не подконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских заключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, а также список лиц, которых руководство непризнанных республик Донбасса хочет получить от украинской стороны.

В Службе безопасности Украины назвали опубликованные 10 января списки некорректными и заявили, что этот шаг может навредить семьям пленных.

Теги: Украина, Надежда Савченко
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