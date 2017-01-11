Американских солдат научат в Эстонии ходить на лыжах и спасаться из полыньи

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американских солдат в Эстонии учат ведению боевых действий в зимних условиях.

Так, военные учатся ходить на лыжах, одеваться и даже питаться в условиях холодного климата. На этой неделе им также расскажут, как вести себя при попадании в полынью.

"Многие солдаты видят снег впервые в жизни. Мы шаг за шагом учимся - как стоять на лыжах, двигаться, падать. Позже будем овладевать навыками стрельбы и переходов с полным боевым снаряжением", - рассказал руководитель курсов капитан Кайдо Кивистик отметив, что многие военные наслаждаются учениями в условиях зимы.

Курсы проводятся на базе батальона разведки Сил обороны Эстонии, в них принимают участие 40 военнослужащих из США. Рота 503 пехотного полка 173 воздушно-десантной бригады США прибыла в Эстонию в сентябре, военных сменят в феврале.