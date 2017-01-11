В Стамбуле закрыли станцию метро из-за сообщения о присутствии напавшего на клуб человека

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Станция метро "Багджылар" в Стамбуле закрыта в среду после появления информации о том, что на ней может находиться человек, устроивший нападение на стамбульский клуб "Рейна" в новый год, сообщает турецкое телевидение.

Отмечается, что один из пассажиров узнал в прохожем напавшего на клуб. На станцию метро и к прилегающим районам направляются усиленные отряды полиции и спецназа.

Жертвами нападения на клуб "Рейна" в Новый год в Стамбуле стали 39 человек, еще 69 получили ранения.