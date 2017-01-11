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Тиллерсон упрекнул Россию в игнорировании интересов США на международной арене

Есть обновление от 18:29

При этом, по мнению кандидата на пост госсекретаря США, в своих амбициях РФ не является непредсказуемой

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы госдепа Рекс Тиллерсон в среду заявил, что Россия добивается усиления своей роли на международной арене, однако ее политика не принимает во внимание интересы США.

"В это самое время Россия добивается уважения и необходимости на глобальной арене. Ее недавняя активность не учитывала американские интересы", - сказал Тиллерсон в среду на слушаниях в сенате.

Кандидат на пост госсекретаря США считает, что при отстаивании своих интересов Россия не проявляет непредсказуемости.

"Россия представляет опасность, но она не является непредсказуемой в отстаивании ее собственных интересов", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

"Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный (политический - ИФ) курс", - добавил он.

Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность сообщениями о влиянии России на выборы в США. "Сообщения, которые я читал, вызывают обеспокоенность", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Марка Рубио.

Тиллерсон - глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа.

После введения санкций в 2014 году корпорация Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией "Роснефть".

В декабре 2016 года бизнесмена стали называть в числе возможных кандидатов на должность главы американской дипломатии в будущем кабинете избранного президента Дональда Трампа. 6 декабря Трамп провел личную встречу с Тиллерсоном в нью-йоркской Трамп Тауэр.

Журнал Forbes по итогам 2015 года поместил Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира.

Теги: Рекс Тиллерсон, США
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