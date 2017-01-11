СБУ даст оценку обнародованию Савченко списков пленных в Донбассе

Как заявили в ведомстве, родственникам упомянутых в списке уже звонят мошенники, предлагая за деньги освободить задержанных

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины не оставит без внимания факт публикации внефракционным депутатом Надеждой Савченко списков пленных украинцев и их персональных данных, сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Главное следственное управление СБУ определяет правовую оценку факту обнародования Савченко списка заложников", - сказал он "Интерфаксу" в среду вечером.

10 января Савченко в фейсбуке обнародовала списки пленных, находящихся на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских заключенных в российских тюрьмах и Крыму, а также список лиц, которых руководство ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.

В частности депутат обнародовала список из 41 украинца (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которые удерживаются ДНР и ЛНР и подтверждены ими. Также ею предоставлен список с аналогичной информацией о 121 украинце, которых запрашивает украинская сторона.

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные Савченко списки заложников некорректные, кроме того этот шаг может навредить их семьям. По его словам, аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными от самопровозглашенных ЛНР и ДНР и за вознаграждение обещают освободить пленного.