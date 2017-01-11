Тиллерсон заявил о бессмысленности давления на Москву без ее стимулирования

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что в отношениях с Россией важно не только оказание давления, но и стимулирование.

"Я считаю важным то, что мы продолжаем сохранять статус-кво, пока мы развиваем нашу политику. Этот подход, с одной стороны, предполагает стимулирование, с другой - оказание большего давления, которое является неотъемлемой частью нашей позиции в отношениях с Россией", - сказал он на слушаниях в сенате. При этом он отметил, что аналогичный подход будет применяться и в отношениях с другими странами.

Соперничество между США и Россией сохранится, но оно не должно мешать сотрудничеству там, где оно возможно, добавил Тиллерсон. "Для США необходимо стремиться уйти от того, чтобы быть соперниками всегда, к тому, чтобы иногда выступать партнерами", - сказал он.

В частности, он ответил утвердительно на вопрос, следует ли США продолжать сотрудничество с Россией в сфере контроля за ядерными вооружениями. "Да, я вновь думаю, что та сфера, где мы должны продолжать действовать вместе с Россией, следить за выполнением ими (Россией - ИФ) своих обязательств, взятых по договору СНВ-III", - сказал он.

Вместе с тем, Тиллерсон подчеркнул, что он еще не обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом курс на взаимоотношения с Россией.