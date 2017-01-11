Тиллерсон уклонился от вопроса об отмене Трампом "хакерских" санкций против РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон не дал прямого ответа на вопрос, отменит ли администрация избранного президента США Дональда Трампа санкции, введенные против России из-за обвинений в кибератаках.

"Я хотел бы изучить это дело", - ответил он. При этом он сказал, что в случае необходимости и наличия консенсуса среди американской администрации, он поддержит ужесточение санкций против РФ.

Кроме того, Тиллерсон отрицательно ответил на вопрос о том, осведомлен ли он о возможных финансовых связях избранного президента США Дональда Трампа и членов его семьи с Россией. "У меня нет сведений (на этот счет)", - сказал он, отвечая сенатору на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.