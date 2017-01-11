США ввели санкции против двух ведомств КНДР

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов США заявило о введении экономических санкций против министерства труда и Госплана КНДР. Как сообщается на сайте ведомства, под персональные ограничительные меры попали семь северокорейских чиновников.

Санкции, в частности, затронули министра государственной безопасности Ким Вон Хонга, сотрудников министерств государственной и общественной безопасности, а также ответственных за пропаганду сотрудников Трудовой партии Кореи.

В ноябре 2016 года члены СБ ООН единогласно одобрили проект резолюции, предусматривающий введение новых санкций против КНДР. Генсек ООН Пан Ги Мун приветствовал это решение, назвав его "ясным посланием о том, что КНДР следует прекратить провокации и выполнять международные обязательства.