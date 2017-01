Для Конгресса США проведут закрытый брифинг по поводу хакерских атак

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Барака Обамы 13 января проведет для членов Конгресса "секретный брифинг" о приписанных России кибератаках, сообщил конгрессмен Джастин Амаш.

"Администрация, наконец, согласилась провести для нас секретный брифинг (в пятницу)", - написал он в своем твиттере в среду днем по местному времени.

The administration has finally agreed to give us a classified briefing (Friday). Thx to @RepWalterJones for joining me in pressing @POTUS. https://t.co/nclBAnzzmJ

— Justin Amash (@justinamash) 11 января 2017 г.

"Я надеюсь, администрация (президента США - ИФ) даст ясные ответы по этой теме", — отметил конгрессмен Уолтер Джонс.

I hope the administration will be transparent when answering questions on this issue. Thank you @justinamash for your continued efforts. https://t.co/EtPu1ZpP5N — Rep. Walter Jones (@RepWalterJones) 11 января 2017 г.

Ранее в Белом доме отказались раскрывать перед журналистами детали доклада разведки по кибератакам. "Я нахожусь не в той должности, чтобы доводить до сведения общественности детали докладов разведки, которые получает президент", - сказал представитель Белого дома США Джош Эрнест на брифинге в среду.