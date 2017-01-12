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Для Конгресса США проведут закрытый брифинг по поводу хакерских атак

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Барака Обамы 13 января проведет для членов Конгресса "секретный брифинг" о приписанных России кибератаках, сообщил конгрессмен Джастин Амаш.

"Администрация, наконец, согласилась провести для нас секретный брифинг (в пятницу)", - написал он в своем твиттере в среду днем по местному времени.

The administration has finally agreed to give us a classified briefing (Friday). Thx to @RepWalterJones for joining me in pressing @POTUS. https://t.co/nclBAnzzmJ

"Я надеюсь, администрация (президента США - ИФ) даст ясные ответы по этой теме", — отметил конгрессмен Уолтер Джонс.

Ранее в Белом доме отказались раскрывать перед журналистами детали доклада разведки по кибератакам. "Я нахожусь не в той должности, чтобы доводить до сведения общественности детали докладов разведки, которые получает президент", - сказал представитель Белого дома США Джош Эрнест на брифинге в среду.

Теги: США
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