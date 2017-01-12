На Мадагаскаре произошло землетрясение

Избранный президент обвинил телеканал, рассказавший о сборе Россией компромата на него, в создании фальшивых новостей Подробнее

Избранный президент США заявил, что будет жестким с Россией, если это потребуется Подробнее

11 января 19:43

Трамп признал причастность РФ к хакерским атакам в США