На Мадагаскаре произошло землетрясение

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Мадагаскаре в 99 км западнее столицы островного государства - города Антананариву, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:07 мск землетрясения имел координаты -18.80 градуса южной широты и 46.57 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".