Талибы опубликовали видео с похищенными в прошлом году заложниками

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Движение Талибан (запрещено в РФ) обнародовало в интернете видео с иностранными заложниками - преподавателями американского университета в Кабуле, похищенными в августе прошлого года.

Тимоти Викс (Timothy Weeks) из Австралии и американец Кевин Кинг (Kevin King) просят избранного президента США Дональда Трампа содействовать в их освобождении. Талибы взамен на их свободу требуют освободить своих сторонников из тюрьмы в Баграме.

Судя по реплике Тимоти Викса, видео записано 1 января.