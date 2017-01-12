СМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на Трампа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доклад о якобы имеющемся в России компрометирующем досье на избранного президента США Дональда Трампа был подготовлен бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Дэвидом Стилом, сообщил телеканал NBC.

В настоящее время он является одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence, которая занимается вопросами обеспечения безопасности. Доклад, по данным телеканала, был подготовлен им заказу "оппонентов Трампа в Республиканской партии, а затем запродан СМИ демократами".

Как отмечает NBC, распространение краткой версии доклада CNN, а также его полной версии объемом в 35 страниц BuzzFeed, вызвало резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали эти данные "от начала и до конца сфабрикованными".

"Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой", - заявил Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

Он добавил: "Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на Дональда Трампа, как и на Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".