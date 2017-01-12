Американская разведка отвергла причастность к утечкам "компромата" на Трампа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Нацразведка США не имела отношения к утечкам в СМИ так называемого "компромата" в отношении избранного президента США Дональда Трампа и оценивает такие утечки как угрозу безопасности США.

Глава нацразведки Джеймс Клаппер сообщил в распространенном заявлении, что обсудил в среду с Трампом "недавние сообщения СМИ о брифинге (разведки по поводу предполагаемый российских кибератак со стороны России - ИФ), состоявшемся в минувшую пятницу".

"Я выразил глубокое сожаление по поводу появившихся в прессе утечек, и мы оба согласились, что они чрезвычайно губительны и вредны для нашей национальной безопасности", - заявил глава нацразведки США.

Он также отметил, что появившиеся утечки "не являются продуктом американского разведывательного сообщества".

По выражению Клаппера, он обсуждал с Трампом "документ частной компании в сфере безопасности", который был в течение последних месяцев широко распространен в СМИ.

"Разведывательное сообщество не имеет ни одного основания судить, что информация в этом документе достоверна, и мы не опираемся никаким образом на нее в наших выводах", - говорится в заявлении. В то же время, подчеркнул Клаппер, "часть наших обязательств заключается в том, чтобы предоставлять нашим политикам наиболее полную картину по любым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на лиц, имеющих доступ к секретной информации, сообщил, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Д.Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российский агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Трампа.

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Он представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор - бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки США. ФБР называло этот источник "заслуживающим доверия". При этом BuzzFeed указывает на неточности и явные ошибки в документе.

Позже телеканала NBC уточнил, что доклад о якобы имеющемся в России компрометирующем досье на Трампа был подготовлен бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Дэвидом Стилом.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне решительно опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на Дональда Трампа, как и на Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".