Что случилось этой ночью: четверг, 11 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Руководство разведки США опровергло факт передачи избранному президенту Дональду Трампу письменного резюме, в котором якобы приведены доказательства сбора Россией компромата на него. Более того, как заявил глава нацразведки Джеймс Клаппер, спецслужбы США не имеют ничего общего ни с документами, ни с утечками. По его словам, "компромат", о котором пишут СМИ — документ неназванной частной компании в сфере безопасности. Тем временем СМИ сообщили имя автора доклада о "российском компромате" на Трампа: им оказался бывший сотрудник британской разведки Кристофер Дэвид Стил, который сейчас возглавляет компанию Orbis Business Intelligence, которая занимается вопросами безопасности.

- В Чечне в ходе спецоперации уничтожены четверо боевиков. Еще один преступник задержан, шестому удалось сбежать. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что нейтрализованнаягруппировка была тесно связана с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

- Домашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номера. Документ, подготовленный Минсельхозом, Минэкономразвития и Минфином предполагает наличие у каждого живлтного чипа, татуировки или тавра с УИН.

- США ввели санкции против двух ведомств и семи чиновников КНДР. Санкции, в частности, затронули министра государственной безопасности Ким Вон Хонга, сотрудников министерств государственной и общественной безопасности, а также ответственных за пропаганду сотрудников Трудовой партии Кореи.