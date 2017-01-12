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Индия заставила Amazon прекратить продажу ковров с индийским флагом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж раскритиковала электронную площадку Amazon за продажу в Канаде половиков с индийским флагом, после чего этот товар исчез из интернет-магазина, сообщает ВВС News.

Сварадж написала в твиттере что Amazon должна принести "безусловные извинения" и убрать из своего каталога эти "оскорбительные товары". В противном случае она пригрозила аннулировать индийские визы для сотрудников Amazon.

Коврики, которые продавались на сайте Amazon третьей стороной, исчезли из интернет-магазина в среду. "Товар больше не доступен для продажи на сайте", - подтвердила представитель Amazon.

Интернет-магазин торгует половиками с изображениями флагов разных стран, при этом в Индии осквернение государственного флага наказывается штрафом и тюремным заключением.

В июне Amazon столкнулась с аналогичной проблемой из-за продажи половиков с изображением индуистских богов.

Теги: Индия, Канада, Amazon
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