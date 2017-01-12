США поменяли своего постпреда при НАТО

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Постпред США при НАТО Дуглас Льют покидает свой пост. Накануне натовские постпреды попрощались с Льютом, сообщило постпредство Нидерландов при альянсе.

"Льют был нашим большим другом и коллегой на протяжении прошедших лет", - написало постпредство в своем твиттере.

Как сообщалось, всем политическим назначенцам администрации Барака Обамы было дано указание подать заявление об отставке до 7 декабря. Отставки вступают в силу 20 января, в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин в интервью "Интерфаксу" в конце декабря прошлого года рассказал, что американский постпред традиционно является политическим назначенцем.

На вопрос, может ли НАТО пересмотреть антироссийскую направленность, Келин ответил: "Я не думаю. НАТО является одной из самых консервативных организаций. По природе своей и по характеру НАТО была создана для противодействия Советскому Союзу, а с его распадом эта направленность организации спроецировалась на Россию".

"Сейчас в НАТО происходит определенная смена, должен появиться новый американский постпред. Он традиционно является политическим назначенцем, и посмотрим, кто это будет", - сказал российский дипломат.

По его словам, "в НАТО всегда доминировала американская позиция, ключевые установки идут из Вашингтона, и остальные страны им следуют".

"Существует известный механизм так называемой "четверки" - Великобритания, Германия, Франция и США, которая, по сути, играет определяющую роль в принятии решений в НАТО. На этой основе и происходит консолидация", - отметил Келин.