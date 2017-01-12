В Брюсселе предъявили обвинения двум сообщникам террориста эль-Бакрауи

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Судебный следователь Брюсселя, специализирующийся на борьбе против терроризма, предъявил обвинение и вынес постановление об аресте по подозрению в соучастии в деятельности террористической организации мужчине по имени Фарид (фамилия не называется). Об этом сообщила в четверг федеральная прокуратура.

Его сожительнице предъявлено обвинение в подделке документов и подлоге. Она оставлена на свободе при условии определенных ограничений.

Оба подозреваются в том, что снабдили террориста Халида эль-Бакрауи фальшивыми документами, которыми он воспользовался во время подготовки терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Никакая дополнительная информация не будет сообщена в интересах следствия, заявила прокуратура.

Ранее на этой неделе в брюссельской коммуне Лакен были задержаны мужчина и женщина по подозрению в оказании логистической поддержки террористам. Операция проводилась антитеррористическим подразделением полиции Брюсселя при участии французских коллег. Задержанные были уже известны правоохранительным органам по эпизодам, не связанным с терроризмом.

В результате серии терактов в столице Франции вечером 13 ноября 2015 года погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Позднее стало известно, что организаторы преступления базировались в Бельгии.

18 марта в Брюсселе был задержан Салах Абдеслам - основной подозреваемый по делу о ноябрьских атаках в Париже. В министерстве иностранных дел Бельгии заявили, что он, возможно, готовил новые теракты - теперь уже на территории этой страны. Спустя четыре дня после задержания Абдеслама в аэропорту и метро Брюсселя произошла серия взрывов, в результате которых погиб 31 человек и 300 получили ранения.