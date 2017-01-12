Нидерланды перевели все поезда на потребление ветровой энергии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Нидерланды с этого года перевели все поезда на потребление энергии, вырабатываемой на ветровых станциях, сообщила местная железнодорожная компания NS.

Соглашение, подписанное между NS и энергетической корпорацией Eneco в 2015 году, предполагало переход железнодорожного сообщения в стране на энергию ветра к началу 2018 году. "С 1 января 100% наших поездов ездят на ветряной энергии, - заявил пресс-секретарь NS Тон Боон. - Нам удалось достичь цели на год раньше".

Электричества, которое вырабатывает одна ветроэлектрическая станция в час, достаточно для того, чтобы поезд прошел расстояние 120 миль (чуть более 190 километров), отмечается в совместном заявлении NS и Eneco.

Компании планируют к 2020 году снизить потребление электроэнергии в расчете на пассажиро-километр на 35% к уровню 2005 года.

NS ежегодно потребляет 1,2 млрд кВт ветровой энергии, что эквивалентно объему потребления всех домовладений страны в год. За сутки поезда компании осуществляют примерно 5,5 тыс. рейсов и перевозят около 600 тыс. пассажиров.