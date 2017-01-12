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Daily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-х

Издание сообщило, что бывший сотрудник британской разведки однажды работал с агентом российских спецслужб Александром Литвиненко

Daily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-х
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Экс-сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил, которого называют автором доклада о якобы имеющемся у России "компромате" на Дональда Трампа, работал в Москве около 20 лет назад, сообщает в четверг газета Daily Mail.

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По ее данным, тогда в посольстве Великобритании он познакомился с Тимом Бэрроу. Позже, с 2011 по 2015 год, этот дипломат был послом своей страны в РФ, а в настоящее время является постпредом Великобритании при ЕС. Бэрроу заверил, что не имеет никакого отношения к подготовленным Стилом документам о предполагаемых связях Трампа с Россией.

Кроме того, издание сообщает со ссылкой на собственные источники, что автор доклада "однажды работал с агентом российских спецслужб Александром Литвиненко".

Ранее британская The Guardian сообщила, что автор досье на Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным". "Я считаю, что позорно и постыдно для разведывательного агентства выпускать информацию, которая является сфабрикованной и лживой", - заявил Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на как на Трампа, так и на Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".

Теги: Кристофер Стил, Москва, Дональд Трамп
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