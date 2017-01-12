МИД назвал "полным фиаско" внешнюю политику администрации Обамы

В российском ведомстве надеются, что Трамп будет придерживаться международного права при отстаивании интересов своей страны

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве негативно оценивают итоги деятельности уходящей администрации США на внешнеполитическом направлении.

"Это полное фиаско", - сказала на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В российском ведомстве надеются, что избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться рамок международного права при отстаивании интересов своей страны.

"Вопрос только в том: отстаивая свои интересы, мы исходим из прагматики, из норм международного права, мы делаем это цивилизованно - или мы делаем это варварски, как это делалось последние несколько лет в отношении России со стороны западных коллег, когда над международным правом просто издевались", - сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в Москве исходят из того, что Трамп "будет отстаивать интересы своей страны всеми доступными для себя средствами и возможностями".

Что говорит Трамп

На своей первой пресс-конференции 11 января Трамп признался, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться. Он подчеркнул, что не намерен следовать примеру Хилари Клинтон, которая, находясь на посту госсекретаря, пыталась "перезагрузить" отношения с Россией.

"Кнопки "перезагрузки" нет. Мы либо поладим, либо нет. Оба варианта возможны", - подчеркнул он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

При этом избранный президент США заверил, что, он - если это будет нужно - сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон.

"Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?", - спросил он.

Что думает потенциальный госсекретарь США

В свою очередь, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в среду посетовал на то, что Россия добивается усиления своей роли на международной арене, но ее политика не принимает во внимание интересы США.

"Россия представляет опасность, но она не является непредсказуемой в отстаивании ее собственных интересов", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

"Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный (политический - ИФ) курс", - добавил он.

Относительно вхождения в состав РФ Крыма, Тиллерсон заявил, что это был акт захвата территории, а США дали "слабый ответ" России на ее действия в Крыму.