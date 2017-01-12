Европарламент рассмотрит вопрос присвоения роботам статуса "электронной личности"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Европейский парламент намерен вынести на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Законодатели решат, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности". При этом парламентарии ясно дали понять, что, по их мнению, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов, отмечает BBC.

Как рекомендует представленный в Европарламент отчет, разработчики роботов должны гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции. Пользователи роботов должны быть избавлены от риска или страха получить физические или психологические травмы.

Отчет предполагает, что роботы, боты, андроиды и прочие формы искусственного интеллекта способны начать новую промышленную революцию, которая затронет все сферы общества. Новое поколение роботов потенциально может привести к практически безграничному благоденствию. Вместе с тем возникают вопросы о самой природе труда в будущем и о том, не будут ли страны-члены ЕС обязаны ввести минимальный безусловный доход из-за того, что роботы отнимут у людей многие рабочие места.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе было заявлено, что к 2020 году искусственный интеллект отберет у человека 5,1 млн рабочих мест. Проблемы взаимоотношений людей и роботов связаны с такими понятиями как человеческое достоинство (особенно там, где речь идет о роботах, занимающихся уходом за людьми), охрана частной жизни и физическая безопасность людей, если роботизированные системы откажут или же будут взломаны хакерами.

В направленном в Европарламент отчете прогнозируется, что через несколько десятилетий искусственный интеллект по своим возможностям превзойдет человеческий. Если к этому не подготовиться, интеллектуальное превосходство машин может серьезно усложнить задачу контроля людей над своими собственными творениями. Возможно, проблематичной станет даже способность людей оставаться хозяевами своей судьбы и гарантировать выживание вида.

Авторы доклада обращаются к научной фантастике и правилам для роботов, впервые сформулированным американским писателем Айзеком Азимовым в 1942 году в рассказе "Хоровод" и известным как "три закона робототехники".

Эти правила будут обращены к разработчикам, производителям и операторам роботов, поскольку их невозможно напрямую перевести в цифровой код, управляющий машиной.

Эти законы гласят:

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам.

Отчет отмечает также, что исследования в области робототехники должны вестись с учетом основных прав и интересов человека. От разработчиков могут потребовать регистрировать своих роботов и предоставлять доступ к исходному коду при расследовании несчастных случаев или нанесенного роботами материального ущерба. Возможно, что разработчикам также понадобится получать разрешение комиссии по научной этике при разработке новых видов роботов.

Авторы доклада призывают к созданию европейского агентства по роботам и искусственному интеллекту, которое сможет проводить экспертизу в технической и этической сферах, а также в области регулирования взаимоотношений робота и человека. Отчет также рассматривает возможность введения юридической ответственности в сфере робототехники и предполагает, что уровень ответственности должен быть пропорционален уровню инструкций, полученных роботом, а также уровню его автономности.

"Чем выше у робота возможности обучения или автономии, тем ниже должна быть ответственность других сторон. Чем дольше длится процесс обучения робота, тем выше ответственность его учителя", - утверждают авторы документа. Производители и владельцы роботов в будущем, возможно, будут обязаны иметь страховку, покрывающую ущерб, который может нанести их робот.

Если депутаты Европарламента проголосуют за этот законопроект, он будет направлен парламентам стран-членов Европейского союза для дальнейшего обсуждения и поправок. Только после этого он может обрести силу закона ЕС.