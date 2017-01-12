Трамп предрек телеканалу CNN утрату доверия из-за распространения дезинформации

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN находится в тяжелейшем положении из-за распространения дезинформация и вскоре утратит всякое доверие.

"CNN - в полном упадке из-за их фальшивых новостей, их рейтинги резко падают с момента выборов (президента США - ИФ), и вскоре доверие к ним исчезнет!" - говорится в сообщении на странице Трампа в твиттере.

Ранее выступая на своей первой-пресс-конференции в Нью-Йорке 11 января Трамп не дал журналисту CNN задать вопрос, обвинив телеканал в создании фальшивых новостей.

"Не вы. Вы - ужасная организация и публикуете фейковые новости", - сказал Трамп, когда журналист CNN взял микрофон, чтобы задать вопрос.

Ранее на этой неделе CNN со ссылкой на лиц, имеющих доступ к секретной информации, сообщил, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что российские агенты якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими избранного президента.

После того, как телеканал сообщил об отчете американской разведки, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Распространение краткой версии этого доклада CNN, а также его полной версии объемом в 35 страниц BuzzFeed, вызвало резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали эти данные "от начала и до конца сфабрикованными".