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Кандидат в министры обороны США Мэттис обвинил Россию в попытках подорвать НАТО

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках подорвать НАТО.

"Самое главное сегодня - признать реальность, с которой мы имеем дело. И признать, что господин Путин пытается подорвать Североатлантический альянс", - сказал Мэттис в четверг в сенате на слушаниях по утверждению его кандидатуры.

Он высказал мнение, что США следует "предпринять интегрированные шаги - экономические, дипломатические и военные, а также работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить должную защиту".

Говоря в целом о перспективах российско-американских отношений, генерал подчеркнул, что "история не является прямой линией". "У нас есть длинный список попыток взаимодействовать с Россией в позитивном ключе, но у нас относительно короткий список успехов в этом отношении", - сказал Мэттис.

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Джеймс "Бешеный пес" Мэттис

Избранный президент США Дональд Трамп 2 декабря 2016 года подтвердил ранее прозвучавшую в американских СМИ информацию о том, что назначит генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны страны. Отставной генерал Корпуса морской пехоты 66-летний Джеймс Мэттис рассматривался как наиболее вероятная кандидатура на пост главы Минобороны США.

Генерал приезжал в Бетминстер в 17 ноября и общался с Трампом более часа. По итогам встречи Трамп заявил, что генерал "блестящий, прекрасный человек". Впоследствии он также позитивно отозвался о нем в своем твиттере.

Мэттис начал свою карьеру в начале 1970-х годов. Принимал участие в боевых действиях в рамках операции "Буря в пустыне" в 1991 году, а также участвовал в операции в Афганистане против талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) "Несокрушимая свобода", которую США начали после терактов в США в 2001 году. Затем Мэттис принял участие во вторжении в Ирак в 2003 году и был участником широко известной битвы за Фаллуджу в 2004 году.

Прозвище "бешеный пес" генерал получил за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам. На его счету множество неоднозначных и жестких высказываний.

Кандидатуры на пост министров должны быть утверждены Сенатом. Однако в случае с Мэттисом необходимо дополнительное разрешение Верхней палаты Конгресса, сообщает газета Washington post. Издание объясняет это тем, что в США существует закон, согласно которому только лица, которые семь лет не находились на военной службе, могут быть назначены на пост министра обороны. Мэттис ушел в отставку только в 2013 году.

Теги: Пентагон, Джеймс Мэттис
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