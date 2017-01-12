Марин Ле Пен заметили в "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен в четверг прибыла с трехдневным частным визитом в США, сообщает интернет-портал французской газеты "Фигаро".

Издание отмечает, что этот визит не был объявлен заранее, но ряд американских журналистов разместил в социальных сетях фотографии Ле Пен с чашкой кофе в ресторане небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке. В этом небоскребе находятся офисы Трампа.

Между тем пресс-секретарь избранного президента США Шон Спайсер сообщил агентству АП, что у Дональда Трампа с Ле Пен не запланирована встреча.