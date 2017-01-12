Главные новости
КультураПетербург останется собственником здания Исаакиевского собораВ РоссииКремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии КиеваВ миреDaily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-х
В мире

Human Rights Watch обвинила Турцию в слишком суровых мерах против оппозиции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правозащитная организация Human Rights Watch в четверг заявила, что власти Турции, воспользовавшись неудавшимся путчем в качестве предлога, прибегли к чересчур суровым мерам против оппозиции и мирных критиков Анкары.

"Принимая во внимание тот факт, что сотни тысяч человек были уволены или арестованы без надлежащих судебных процессов, независимые СМИ подверглись подавлению, а члены парламента из числа курдской оппозиции попали в тюрьму, Турция переживает худший кризис этого поколения", - сказал руководитель Human Rights Watch по Европе и Средней Азии Хью Уильямсон.

Западные СМИ отмечают, что в Анкаре пока не прокомментировали эти обвинения. Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года.

Теги: Human Rights Watch, Турция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Вопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка ДжулианиВопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка Джулиани
Накануне Дональд Трамп пообещал защитить свою страну от хакеров, заверив, что во время его президентства Россия будет больше уважать Вашингтон и прекратит кибератакиПодробнее
Daily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-хDaily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-х
Издание сообщило, что бывший сотрудник британской разведки однажды работал с агентом российских спецслужб Александром ЛитвиненкоПодробнее
Автор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в ВеликобританииАвтор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в Великобритании
По данным СМИ, бывший разведчик МИ-6 пустился в бега, опасаясь преследований со стороны МосквыПодробнее
На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"
Ранее за непризнание суверенитета этой страны и показ российской рекламы Киев уже прекратил трансляцию около 35 телеканаловПодробнее
Минобороны РФ опровергло увеличение своего военного присутствия в СирииМинобороны РФ опровергло увеличение своего военного присутствия в Сирии
В ведомстве пояснили, что четыре Су-25, о которых сообщил канал Fox News, были переброшены в эту страну в рамках плановой ротацииПодробнее
Сенат США запустил процесс отмены ObamacareСенат США запустил процесс отмены Obamacare
Дональд Трамп ранее обещал разработать менее дорогостоящую и более эффективную систему здравоохраненияПодробнее
Американская разведка открестилась от "компромата" на ТрампаАмериканская разведка открестилась от "компромата" на Трампа
По словам главы нацразведки, информация о российском компромате - "документ частной компании в сфере безопасности"Подробнее
СМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на ТрампаСМИ узнали имя автора доклада о "российском компромате" на Трампа
Им оказался бывший сотрудник британской разведкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураПетербург останется собственником здания Исаакиевского собораВ РоссииКремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии КиеваВ миреDaily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-хЭкономикаМинкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контента
Главу ФБР допросят в связи с президентскими выборами
Синоптики спрогнозировали повышение температуры и снегопад в Москве в выходные
Самолет НАТО провел оперативную разведку вблизи Калининградской области
Голодец заявила об отсутствии планов введения прогрессивной шкалы НДФЛ
Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о разработке стратегии по противодействию России
Фотохроника 12 января
Мексиканская Interjet вернула к полетам все самолеты SSJ-100
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи