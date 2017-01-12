Human Rights Watch обвинила Турцию в слишком суровых мерах против оппозиции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правозащитная организация Human Rights Watch в четверг заявила, что власти Турции, воспользовавшись неудавшимся путчем в качестве предлога, прибегли к чересчур суровым мерам против оппозиции и мирных критиков Анкары.

"Принимая во внимание тот факт, что сотни тысяч человек были уволены или арестованы без надлежащих судебных процессов, независимые СМИ подверглись подавлению, а члены парламента из числа курдской оппозиции попали в тюрьму, Турция переживает худший кризис этого поколения", - сказал руководитель Human Rights Watch по Европе и Средней Азии Хью Уильямсон.

Западные СМИ отмечают, что в Анкаре пока не прокомментировали эти обвинения. Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года.