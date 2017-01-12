Главу ФБР допросят в связи с президентскими выборами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Офис генерального инспектора в министерстве юстиции США проведет расследование по действиям, предпринятым ФБР и министерством юстиции в преддверии президентских выборов, сообщил в четверг телеканал ABC со ссылкой на руководителя этого ведомства Майкла Хоровица.

По его словам, в рамках расследования в частности планируется выяснить, соответствовало ли внутреннему руководству министерства юстиции то, что говорил директор ФБР Джеймс Коми на пресс-конференции, а также сообщения для конгресса по расследованию дела об электронной переписке Хиллари Клинтон незадолго до выборов. Хоровиц отметил, что это расследование инициировано в ответ на многочисленные запросы представителей профильных комитетов конгресса США, ряда общественных организаций и частных лиц.

Расследование ФБР было возобновлено за 11 дней до голосования. Ранее минюст США уже предъявлял претензии к ФБР за то, что Бюро обнародовало новые улики перед выборами.