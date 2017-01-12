Россия и Турция наладили контакт с США по межсирийским переговорам в Астане

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Джон Керри получает информацию о предстоящих межсирийских переговорах, намеченных на 23 января в Астане, от России и Турции, сообщил в четверг официальный представитель ведомства Марк Тонер.

"Я не знаю, будем ли мы играть какую-то роль (в Астане - ИФ).Я бы рекомендовал вам обратиться за какими-либо деталями на этот счет к организаторам, России или Турции", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будут ли США играть роль на межсирийских переговорах в Астане.

"Госсекретарь находится в контакте с коллегами из РФ и Турции, они обсуждают ситуацию в Сирии. "Конечно, он в курсе того, что происходит касательно данных переговоров. Но мы не организуем эти переговоры", - отметил М.Тонер.

"Как мы говорили ранее, мы поддерживаем проведение любых переговоров с целью возобновить политический процесс и вернуться к переговорам. И если мы можем увидеть, что режим прекращения огня будет укрепляться и соблюдаться, это хорошо", - добавил официальный представитель Госдепа.