Главные новости
В миреВ Дамаске произошел взрывВ миреСША перестанут давать вид на жительство кубинцамКультураПетербург останется собственником здания Исаакиевского собора
В мире

Собака Обамы покусала 18-летнюю подругу семьи

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Собака президента США по кличке Санни укусила 18-летнюю девушку, друга четы Обама, за лицо, врачу пришлось наложить швы, сообщило издание TMZ.

По информации издания, инцидент произошел в понедельник, когда девушка находилась в гостях в Белом Доме. Гостья подошла к собаке, чтобы погладить и поцеловать, а та в ответ укусила ее в лицо, чуть выше правой щеки. В сообщении отмечается, что семейный врач Ронни Джексон после осмотра пришел к выводу, что девушке необходимо наложить швы на рану.

У покидающего пост президента две португальские водяные собаки - четырехлетняя Санни и восьмилетняя Бо. Белый дом отказался давать комментарии по этому поводу.

Теги: США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
США перестанут давать вид на жительство кубинцамСША перестанут давать вид на жительство кубинцам
Мера распространится на граждан Кубы, попавших в страну без визыПодробнее
В Дамаске произошел взрывВ Дамаске произошел взрыв
Погибли не менее пяти человекПодробнее
Вопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка ДжулианиВопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка Джулиани
Накануне Дональд Трамп пообещал защитить свою страну от хакеров, заверив, что во время его президентства Россия будет больше уважать Вашингтон и прекратит кибератакиПодробнее
Daily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-хDaily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-х
Издание сообщило, что бывший сотрудник британской разведки однажды работал с агентом российских спецслужб Александром ЛитвиненкоПодробнее
Автор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в ВеликобританииАвтор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в Великобритании
По данным СМИ, бывший разведчик МИ-6 пустился в бега, опасаясь преследований со стороны МосквыПодробнее
На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"
Ранее за непризнание суверенитета этой страны и показ российской рекламы Киев уже прекратил трансляцию около 35 телеканаловПодробнее
Минобороны РФ опровергло увеличение своего военного присутствия в СирииМинобороны РФ опровергло увеличение своего военного присутствия в Сирии
В ведомстве пояснили, что четыре Су-25, о которых сообщил канал Fox News, были переброшены в эту страну в рамках плановой ротацииПодробнее
Сенат США запустил процесс отмены ObamacareСенат США запустил процесс отмены Obamacare
Дональд Трамп ранее обещал разработать менее дорогостоящую и более эффективную систему здравоохраненияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Дамаске произошел взрывВ миреСША перестанут давать вид на жительство кубинцамКультураПетербург останется собственником здания Исаакиевского собораВ РоссииКремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии Киева
США перестанут давать вид на жительство кубинцам
Корреспондент "Интерфакса" стал лауреатом конкурса по освещению работы Госдумы
Федерация легкой атлетики сократит большую часть управленческого аппарата
В Дамаске произошел взрыв
Главу ФБР допросят в связи с президентскими выборами
Синоптики спрогнозировали повышение температуры и снегопад в Москве в выходные
Самолет НАТО провел оперативную разведку вблизи Калининградской области
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи