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Экс-министра экономики Казахстана арестовали по обвинению во взяточничестве

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Суд в Астане выдал санкцию на арест бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщило национальное бюро по противодействию коррупции в пятницу.

"12 января с санкции районного суда №2 Алматинского района г. Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения "арест"", - говорится в сообщении пресс-службы.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что Бишимбаев "обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

Бишимбаев, занимавший пост министра национальной экономики с мая 2016 года, был освобожден от должности 28 декабря.

30 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек" и проведением в отношении него следственных мероприятий. 10 января нацбюро по противодействию коррупции сообщило о задержании Бишимбаева "по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

До назначения министром Бишимбаев возглавлял нацхолдинг "Байтерек".

В ноябре 2016 года антикоррупционное ведомство сообщило о задержании топ-менеджеров компании "Байтерек девелопмент" (дочерняя структура нацхолдинга "Байтерек") по подозрению в коррупции.

По версии следователей, на протяжении длительного времени в компании действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы.

Тогда Бишимбаев заявлял журналистам, что не знал о коррупционных схемах, действовавших в "дочерней" компании холдинга.

Теги: Куандык Бишимбаев, Казахстан
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