Главные новости
В миреСирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудараВ РоссииМинэкономразвития предложило скопировать рунетВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 13 января
В мире

Сирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудара

В результате атаки израильских ВВС на авиабазу на западе города был уничтожен склад боеприпасов

Сирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудара
Фото: Reuters

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Командование сирийской правительственной армии подтвердило, что Израиль нанес удар по авиабазе Mezzeh на западе Дамаска и предупредила о последствиях этой "вопиющей" акции.

По данным командования, которые приводит государственное телевидение Сирии, ракетный удар был нанесен из района озера Тибериас на севере Израиля.

Ранее арабские СМИ сообщили, что в результате удара ВВС Израиля был уничтожен склад боеприпасов, что привело к серии взрывов на этом военном объекте. Отмечалось, что число погибших еще неизвестно, однако по информации старшего офицера сирийской армии, число жертв не должно быть большим, так как в момент ударов возле склада было мало военных.

Тем не менее, как сообщило сирийское агентство SANA, в район авиабазы направлены машины скорой помощи.

Теги: Сирия, Дамаск, Израиль
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Израильские ВВС нанесли авиаудар по западной части ДамаскаИзраильские ВВС нанесли авиаудар по западной части Дамаска
При ударе был разрушен склад боеприпасовПодробнее
США перестанут давать вид на жительство кубинцамСША перестанут давать вид на жительство кубинцам
Мера распространится на граждан Кубы, попавших в страну без визыПодробнее
В Дамаске произошел взрывВ Дамаске произошел взрыв
Погибли не менее пяти человекПодробнее
Вопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка ДжулианиВопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка Джулиани
Накануне Дональд Трамп пообещал защитить свою страну от хакеров, заверив, что во время его президентства Россия будет больше уважать Вашингтон и прекратит кибератакиПодробнее
Daily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-хDaily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-х
Издание сообщило, что бывший сотрудник британской разведки однажды работал с агентом российских спецслужб Александром ЛитвиненкоПодробнее
Автор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в ВеликобританииАвтор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в Великобритании
По данным СМИ, бывший разведчик МИ-6 пустился в бега, опасаясь преследований со стороны МосквыПодробнее
На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"
Ранее за непризнание суверенитета этой страны и показ российской рекламы Киев уже прекратил трансляцию около 35 телеканаловПодробнее
Минобороны РФ опровергло увеличение своего военного присутствия в СирииМинобороны РФ опровергло увеличение своего военного присутствия в Сирии
В ведомстве пояснили, что четыре Су-25, о которых сообщил канал Fox News, были переброшены в эту страну в рамках плановой ротацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудараВ РоссииМинэкономразвития предложило скопировать рунетВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 13 январяВ миреСША перестанут давать вид на жительство кубинцам
Появилась петиция о реальном сроке для не пустивших "скорую" к умирающему на Камчатке
Сирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудара
Цена Brent осталась на уровне выше $56 на новостях о снижении добычи ОПЕК
В Московском регионе за сутки выпало от 6 миллиметров осадков
Что случилось этой ночью: пятница, 13 января
После аварии "Прогресса" заменят двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У"
Экс-министра экономики Казахстана арестовали по обвинению во взяточничестве
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи