Сирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудара

В результате атаки израильских ВВС на авиабазу на западе города был уничтожен склад боеприпасов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Командование сирийской правительственной армии подтвердило, что Израиль нанес удар по авиабазе Mezzeh на западе Дамаска и предупредила о последствиях этой "вопиющей" акции.

По данным командования, которые приводит государственное телевидение Сирии, ракетный удар был нанесен из района озера Тибериас на севере Израиля.

Ранее арабские СМИ сообщили, что в результате удара ВВС Израиля был уничтожен склад боеприпасов, что привело к серии взрывов на этом военном объекте. Отмечалось, что число погибших еще неизвестно, однако по информации старшего офицера сирийской армии, число жертв не должно быть большим, так как в момент ударов возле склада было мало военных.

Тем не менее, как сообщило сирийское агентство SANA, в район авиабазы направлены машины скорой помощи.