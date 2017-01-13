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Пан Ги Мун по итогам опроса занял второе место среди кандидатов в президенты Южной Кореи

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывший генсек ООН Пан Ги Мун пока идет на втором месте среди возможных фаворитов на президентских выборах в Южной Корее, следует из результатов опроса, опубликова в пятницу Gallup Korea.

В миреПан Ги Мун задумался об участии в выборах президента Южной КореиЧитать подробнее

Возглавляет рейтинг один из бывших лидеров оппозиции Мун Чжэ Ин с 31% голосов, тогда как Пан Ги Мун отстает от него на 11 процентных пунктов.

72-летний экс-генсек ООН пока не делал официальных заявлений относительно своего участия в президентских выборах, однако неоднократно намекал на такую возможность.

Накануне по прибытии на родину из Нью-Йорка он заявил, что не будет тянуть с принятием решения об участии в выборах, однако отметил, что хочет узнать мнение сограждан прежде чем определиться.

До избрания на пост генсека ООН Пан Ги Мун в 2004-2006 годах занимал пост министра иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи.

Теги: Южная Корея, Пан Ги Мун
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