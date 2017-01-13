В Австралии министр ушла в отставку из-за личных поездок за счет государства

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли ушла в отставку после того, как стало известно, что она совершила несколько служебных поездок, в которых занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд.

Премьер-министр Автралии Малколм Тернбулл в пятницу заявил, что принял отставку Ли, сообщает "Би-Би-Си".

"Австралийцы вправе рассчитывать на то, что политики бережно тратят деньги налогоплательщиков и гарантируют, что их рабочие расходы необходимы, а государственные ресурсы используются этично", - сказал глава австралийского правительства.

Это не первый подобный скандал в Австралии в последние годы. По этой причине премьер-министр решил создать независимый орган, который должен наблюдать за расходами парламентариев.

Сама Ли говорила, что не планировала заранее приобретение недвижимости на курорте, когда собиралась в поездку в мае 2015 года. В итоге она решила совершить сделку в инвестиционных целях на сумму 795 тыс. австралийских долларов ($585 тыс.).

В заявлении об отставке министр подчеркнула, что старалась точно следовать правилам и этическим нормам. Тем не менее она решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе.