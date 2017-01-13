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ДНР передала украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу передали украинской стороне тела трех погибших украинских военнослужащих, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Передача состоялась в Донецке, в морге больницы имени Калинина. Тела были переданы украинским волонтерам, которые доставят их на территорию, подконтрольную вооруженным силам Украины.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что эвакуировали с линии соприкосновения юго-западнее населенного пункта Октябрь тела трех украинских силовиков, подорвавшихся на мине.

"Они забрели в "серую зону" на юге ДНР, подорвались на мине, два дня их искали, получилось эвакуировать и сегодня передаем", - сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Теги: ДНР, Украина
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