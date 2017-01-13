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Уходящий глава Пентагона пообещал усиление реакции США на кибератаки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Уходящий глава Пентагона Эштон Картер заявил, что реакция США на кибератаки России - только начало, и в дальнейшем ожидаются другие действия американской администрации.

"Я считаю, что мы ответили на агрессию в отношении США. Однако я хочу сказать, что это только начало. Я полагаю, что это минимальные действия, а не потолок", - сказал Картер в интервью американскому телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос о том, какие средства применят США, глава Минобороны ответил: "Наш полный набор".

"Не следует ограничиваться только ответом в киберпространстве, по факту, мы этого и не сделали", - пояснил Картер.

О том, что США ввели новые санкции против России в связи с приписываемыми ей кибератаками, стало известно 29 декабря 2016 года. Министерство финансов США включило в санкцинный список шесть физических лиц и пять ведомств и организаций. В перечень, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ - глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. В числе физических лиц, которых они коснулись, оказались и 35 российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон-грата и должны были покинуть территорию США до 23:59 1 января.

ГРУ и ФСБ также значатся как объекты санкций в разделе "компании и ведомства". Кроме них были перечислены ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург), организация "ЦОР Секьюрити" (Москва), НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" (Москва).

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В качестве ответной меры российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 35 американских дипломатов, однако тот пообещал этого не делать и поздравил действующего и избранного президентов США с наступающим Новым годом.

Контуры новых санкций

Позже американские СМИ сообщили о подготовке группой сенаторов законопроекта о новых санкциях в отношении России, которые касаются финансового и энергетического секторов российской экономики. Документ подготовлен пятью республиканцами и пятью демократами.

Сенатор демократ Бен Кардин заявил, что причина нового законопроекта - не только предполагаемые кибератаки, но и действия России на Украине, в Грузии, а также нарушение прав человека.

По информации СМИ, законопроектом предусмотрены санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более $20 млн, включая как поставку товаров и услуг, так и технологии. Под санкции попадут инвесторы, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более $5 млн, а также инвесторы, вложившие более $1 млн в гражданские ядерные объекты.

По мнению авторов законопроекта, под санкции должны также попасть компании и лица, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

Санкции предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и третьих стран.

Теги: Пентагон, Эштон Картер, США, РФ
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